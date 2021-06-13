Sedat Peker Tosuncuk'un Bolivya'da değil, Belarus'ta olduğunu iddia etti

Son dönemde iddialarıyla Türkiye gündeminden düşmeyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba bir iddia geldi. Peker, herkesin Brezilya, Paraguay ve Bolivya gibi ülkelerde gezdiğini düşündüğü Tosuncuk'un, Belarus'ta olduğunu öne sürdü. Peker, "Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya'da falan değil, Belarus'ta" dedi.

Paylaşımlarıyla Türkiye gündemini etkisi altına almaya devam eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bu kez Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.

"TOSUNCUK BELARUS'TA"

Daha önce basında çıkan haberlerde Tosuncuk'un Uruguay, Brezilya, Paraguay ve Bolivya gibi ülkelerde dolaştığı yer almıştı. Ancak Peker'den konuyla ilgili bambaşka bir çıkış geldi. Peker, "Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya'da falan değil, Belarus'ta" dedi.

Peker konuyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Çiftlik Bank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya'da falan değil, Belarus'ta. Belarus'tan trafik kazası yapmış bir şahsı Interpol kararıyla alıp Türkiye'ye getiren yüce devletimiz, bu şahsı acaba neden getirmiyor?

Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Belarus'tan bu şahsı getirmeyen devletimizin içinde görevli olan bazı insanların bu paradan pay aldığı ortadadır. Bu şahsın yanına Belarus'a gidip onu ziyaret eden kişiler, aracı olan kişiler bellidir."