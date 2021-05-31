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Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme

Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Abdullah S., tutuklandı.

Asayiş 31.05.2021, 17:09 31.05.2021, 17:14
Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme

İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik 9 Nisan'da operasyon düzenlendi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen o operasyonda haklarında arama kararı olan 63 şüpheliden 54'ü gözaltına alındı.

ÜÇ GÖZALTI

Dosya kapsamında firari olduğu belirtilen 3 şüphelinin yakalanması için 28 Mayıs'ta Çanakkale ve İstanbul'da baskın düzenlendi. Baskında Abdullah S., Ümit G. ve Ulaş B. gözaltına alındı.

BİRİ TUTUKLANDI

Çanakkale'de lüks bir villada gözaltına alınan şüphelilerden Abdullah S.'nin suç örgütünün illegal yapılanmasının kilit isimlerinden olduğu iddia edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Abdullah S. tutuklanırken, Ümit G. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Ulaş B.'nin ise savcılıktan serbest kaldığı öğrenildi.

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