Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Saklandıkları adresler tespit edilen firari şahısların yakalanması için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Çanakkale'de bir operasyon daha düzenledi.

Örgüt içinde kilit rol oynayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin cep telefonlarına da el konuldu.

Daha önceden İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı.