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Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker Suç Örgütü'ne yönelik Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Sedat Peker Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen Nisan ayındaki operasyonlarda bazı şüpheliler adreslerinde bulunamamıştı.
Asayiş 28.05.2021, 16:22
Saklandıkları adresler tespit edilen firari şahısların yakalanması için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Çanakkale'de bir operasyon daha düzenledi.
Örgüt içinde kilit rol oynayan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin cep telefonlarına da el konuldu.
Daha önceden İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı.