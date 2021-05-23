Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Youtube kanalında yayınladığı 6 video ile gündemi sarsan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar'ı hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e dair edindiği kulis bilgiyi yazdı.

Can Ataklı, diplomasi kaynaklarından Sedat Peker'in kaldığı yere ilişkin edindiği bilgileri yazdı.

Can Ataklı'nın köşe yazısının Sedat Peker ile ilgili bölümü şöyle:

"Sedat Peker Dubai’de değilmiş

Bu bilgi kesin değil.

Ama bu konuları çok bilen ayrıca diplomasi geleneği de olan bir dostum, Sedat Peker’in Dubai’de olmadığını söyledi.

Hayretle ve merakla yüzüne bakınca da “Önce öyleydi ama Peker daha sonra yer değiştirdi. Yanındaki birkaç kişiden başka nerede olduğunu bilen yok, videolar Dubai’de çekilmiyor” dedi.

İddialı bir cümle tabii…

İyi de göğsünü gere gere, “Ben Dubai’deyim, haydi gelip alın” demiyor mu?

Dostum dedi ki, “Bu, işin şaşırtmacası. Bu kadar önemli açıklamalar yapan bir kişi yerini bu kadar açık etmez, ne kadar iyi korunursa korunsun bunu göze almak istemez, bu biiiir.”

Ardından benim de aklıma gelen ama dillendirmediğim bir noktaya parmak bastı.

“Dikkat ediyor musun?” dedi, “İçişleri Bakanı bu kişinin bir mafya lideri olduğunu, Kırmızı Bülten’le arandığını söylüyor ama Birleşik Arap Emirlikleri’ni resmi kanallardan zorlamıyor.”

Ben de bunun üzerine sanki çok bilirmişim gibi, “Tamam da bu emirlikle iktidarın arası iyi değil, istese de sonuç alamaz” dedim.

Dostum, “O kadar da değil” dedikten sonra ekledi, “Böyle bir durumda resmi hiçbir işlem başlatmamak affedilir şey değildir.”

Sonra durdu ve müstehzi biçimde gülümseyerek şöyle devam etti; “Galiba onlar da Peker’in yerini bilmiyorlar ve telaş içindeler. Bu nedenle Dubai ile resmi temas sağlayamıyorlar.”

KOMİK

Kim bilir kaç kişi korkulu Peker rüyası görüyordur

Sedat Peker 6’ncı videosunu da sabah erken saatlerde yayınladı.

Yine çok önemli iddialar var.

Süleyman Soylu’nun oğlu da şoförü de müdürlerinden biri de Peker’in açıklamalarında yer tutuyor.

Örneğin uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alınan birinden 5 milyon dolar istenmiş, adam vermeyince yanmış.

Ayrıntılarını diğer sayfalarda okursunuz nasıl olsa.

Burada değineceğim konu, Peker’in henüz isimlerini bilmediğimiz kaç kişide korku yarattığı.

Bugüne kadar gazeteci rolü oynayan Özışık kardeşlerin başına gelen şey sanıyorum birçok kişiyi de korkutmuştur.

Hadi Özışık, muhtemelen Sedat Peker’in kendisiyle yaptığı görüntülü konuşmaları kaydettiğini bilmiyordu. Hatta muhtemelen böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını bile bilmiyordu. Ben bilmiyordum örneğin, kime sorsam bilmediğini söyledi.

Bu nedenle son derece rahat, laubali biçimde birkaç konuşma yapmış Peker’le.

Oysa Sedat Peker bunları kaydetmiş ve Hadi Özışık bunları inkar edince ortaya koyuverdi.

İlk kurban bu yani…

Peki Sedat Peker yurt dışına gittiğinden beri, sonra da ilk videosunu yayınladığı 2 Mayıs’tan bu yana başka kimlerle konuştu acaba?

Bu kişiler Peker’e ne söylediler?

Peker bu konuşmaları da kaydetti mi?

Mantıken Hadi Özışık’la konuşmasını kaydettiyse başkaları ile olanları da kaydetmiştir.

Zaten ne diyor; “Beni yalanlamaya kalkmayın fena rezil ederim.”

O halde gazeteci, siyasetçi, iş insanı, bürokrat, polis, jandarma pek çok kişi, şu sıralar biraz korkulu, biraz endişeli bekliyordur.

Tabii ağızlarını açmamak için kendi kendilerine yemin de etmişlerdir mutlaka.