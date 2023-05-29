Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile yanlışlıkla kendini vuran şahıs kurtarılamadı
TRABZON’UN SÜRMENE İLÇESİNDE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN SEÇİM ZAFERİNİ SİLAH ATARAK KUTLAMAK İSTERKEN TUTUKLUK YAPAN TABANCASI İLE YANLIŞLIKLA KENDİNİ VURAN YAKUP HENDEMOĞLU (71) HAYATINI KAYBETTİ
Trabzon’un Sürmene ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini silah atarak kutlamak isterken tutukluk yapan tabancası ile yanlışlıkla kendini vuran şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniay mahallesinde Yakup Hendemoğlu (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu’nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu. Evdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hendemoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.