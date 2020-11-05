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Sebze yüklü tır şarampole devrildi
MALATYA'NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE SEBZE YÜKLÜ TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 05.11.2020, 14:14
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sebze yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Malatya istikametine giden Ahmet A. idaresindeki 42 ADU 430 plakalı Ford marka tır, sürücüsünin Reşadiye rampası üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada sürücü Ahmet A. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
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