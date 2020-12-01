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Sebze yüklü tır devrildi

Mersin’in Silifke ilçesinde sebze yüklü tır devrildi. Bir marketin kapısının önüne devrilen tırdaki sebzeler yollara saçılırken, aracın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Asayiş 01.12.2020, 10:07
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Sebze yüklü tır devrildi
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Mersin’in Silifke ilçesinde sebze yüklü tır devrildi. Bir marketin kapısının önüne devrilen tırdaki sebzeler yollara saçılırken, aracın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Antalya’dan Adana istikametine giden sebze yüklü 06 CJE 55 plakalı tır, Silifke’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tır, bir marketin kapısı önünde kaldı. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle tırdaki sebzelerin yola savrulması üzerine olay yerine çağrılan tarım işçileri sağlam sebzeleri tekrar kasalara istif etti. Zedelenen sebzeler ise tarım işçileri tarafından evlerine götürüldü.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
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