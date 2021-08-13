Sebze halinde baba ve iki oğlu silahlı saldırıya uğradı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde sebze ve meyve halinde baba ile iki oğlu silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda yaralanan 61 yaşındaki baba Salih Atan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 oğlu yaralandı.

Olay, Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesinde bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. isimli şüpheli sebze halinde 61 yaşındaki baba Salih Atan ile oğulları Y.A. ve E.A.’ya silahla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden araç ile kaçarken, konu polis ekiplerine bildirildi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgede yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. 61 yaşındaki baba Salih Atan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden babanın saldırıda yaralanan iki çocuğu ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken, saldırının dün yaşanan bir kavganın devamı olduğu da öne sürüldü.