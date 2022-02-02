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Şebnem Şirin’in son sözleri ortaya çıktı

Denizli’de 12 bıçak darbesi ile Şebnem Şirin’i boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Genç kızın, “Furkan, yapma sen böyle biri değilsin. Yardım edin" dediği ortaya çıkarken, Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi.

Asayiş 02.02.2022, 12:21
Şebnem Şirin’in son sözleri ortaya çıktı

Denizli’de 12 bıçak darbesi ile Şebnem Şirin’i boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Genç kızın, “Furkan, yapma sen böyle biri değilsin. Yardım edin" dediği ortaya çıkarken, Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’ndeki bir apartta 27 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, gıda mühendisi Şebnem Şirin (25), erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Adli tıp raporunda, Furkan Zıbıncı’nın Şebnem Şirin’e göğüs, yüz ve boyun kısmından 12 kez bıçakladığı, genç kızın boğazından aldığı derin bıçak darbesi sonucu öldüğü belirtildi. “Gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve cinsel istismar” olmak üzere 6 suç kaydı daha ortaya çıkan Furkan Zıbıncı, "Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendisiyle evlenmek isteyen Şebnem Şirin ile teklifi geri çevirdiği ve genç kızın kıskançıkları yüzünden kavga ettiklerini iddia eden Furkan Zıbıncı, yaşananların ardından cep telefonundaki sim kartı çıkarıp attığını, babasıyla aralarında geçtiğini iddia edilen diyalogları ise hatırlamadığını savundu.

Genç gıda mühendisini vahşice öldüren Furkan Zıbıncı hakkında başlatılan soruşturmada, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Güvenlik kamerası ve cep telefonu kayıtlarının yanı sıra Zıbıncı’nın olay günü verdiği ifadelerle diğer delillerin bulunduğu iddianamede, olay günü yaşananlarla ilgili detaylara da yer verildi.

Alınan kan örneğinden alkollü olduğu tespit edilen Furkan Zıbıncı’nın, yakınlarına “Konu kadın cinayeti olarak hatırlanacak ama bilmediğiniz çok şey var” şeklinde bir not bıraktığı ortaya çıktı. Olay gecesi evlenip hamile kalmak isteyen Şebnem Şirin ile bu teklifi geri çevirdiği için tartışmaya başladıklarını ifade eden Furkan Zıbıncı’nın yaşananların ardından babası ve arkadaşlarını arayarak kaçmak için yardım istediği de iddianameye girdi.

Ölmeden önce son kez öpmek istemiş

Yaşanan cinayetin tanıklarından olan ve olay günü Şebnem ile Furkan’ın kaldığı odanın yanında konaklayan yabancı uyruklu kadının ifadeleri ise Zıbıncı’nın genç kıza karşı sergilediği vahşi tutumu gözler önüne serdi. Çiftin kaldığı odadan sabaha karşı tartışma seslerinin yükselmeye başladığını ifade eden tanığın; “Odada bulunan erkeğin ‘Özür dilerim bir daha yapmayacağım’ dediğini duydum. Aradan birkaç saat geçtikten sonra önce kadın bağırması ve ardından ‘Furkan, yapma sen böyle biri değilsin. Yardım edin’ çığlığını duydum. İçerideki kız ‘Ölmeden son bir kez daha öpeyim’ dedikten sonra sesler kesildi” şeklindeki ifadesi de iddianamede dikkat çekti.

Furkan Zıbıncı’nın daha önceden de olumsuz ruh haline yer verilen iddianamede, Zıbıncı hakkında ‘kendisini savunamayacak durumda olan kişiyi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Furkan Zıbıncı’nın yargılanacağı davanın ilk duruşması 5 Nisan 2022 tarihinde Denizli Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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