Seben Gölü’nde kaybolan 2 çocuk babası bulundu

Ankara’dan arkadaşıyla birlikte balık tutmak için geldiği Bolu’nun Seben Gölü’nde teknenin alabora olmasıyla suya düşerek kaybolan evli ve iki çocuk babası Ferdi Uludağ’ın cansız bedenine 3 günlük arama neticesinde ulaşıldı.

Ankara’dan pazartesi gecesi balık tutmak için Seben Taşlıyayla Göleti’ne gelen Uğur Çınar (33) ve Ferdi Uludağ (44), teknenin alabora olması neticesinde suya düştü. Uğur Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıkmayı başarırken, Ferdi Uludağ ise suda kayboldu. Alabora olan tekneden düşerek gölde kaybolan evli ve iki çocuk babası olan Ferdi Uludağ’ın arama çalışmaları 3 gün sürdü. Ankara Emniyeti Sualtı Arama Kurtarma birimi, Zonguldak JAK Sualtı Arama Kurtarma birimi, İstanbul, Sakarya ve Bolu AFAD ekipleri, arama çalışmalarında üçüncü gün öğle saatlerinde Ferdi Uludağ’ın izine rastlamadı. Ekipler 3 gündür sürdüğü çalışmalarda akşam saatlerinde Uludağ’ın cansız bedenine ulaştı. Uludağ’ın cansız bedeni ekipler tarafından gölden çıkarılarak otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.