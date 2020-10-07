Sazlık yangını büyümeden söndürüldü

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde çıkan sazlık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi Danacı Mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sazlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarının hemen ardında hızla bir şekilde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.