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Sazlık yangını büyümeden söndürüldü
BALIKESİR’İN GÖMEÇ İLÇESİNDE ÇIKAN SAZLIK YANGINI İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ İLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 07.10.2020, 10:55
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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde çıkan sazlık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi Danacı Mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sazlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarının hemen ardında hızla bir şekilde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
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