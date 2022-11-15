Sazlık alanda mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı

Konya’nın Akşehir ilçesinde sazlık biçmek için gittiği alanda aracının bataklığa saplanması sonucu mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Akşehir ilçesi Ortaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki M.Ç. öğle saatlerinde evinden pat pat tabir edilen aracı ile Akşehir Gölü’ne sazlık biçmek için ayrıldı. Kendisinden uzun bir süre haber alamayan M.Ç.’nin yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Jandarma ve kayıp vatandaşın yakınlarının arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine AFAD ekiplerine bilgi verilerek destek istendi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri koordinesinde dron destekli arama çalışması yapıldı. Gece başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden arama çalışmaları sonucu M.Ç. sağlıklı olarak bulundu.

M.Ç., sazlık biçmeye gittiğini, bölgede pat pat aracının bataklığa saplanması sonucu mahsur kaldığını ve arama kurtarma ekiplerinin gelmesini beklediğini söyledi. Evine götürülen vatandaşın, sağlık ekipleri tarafından burada sağlık durumu kontrol edildi.