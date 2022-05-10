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Sazan kaçakçısı Kayseri’de yakalandı

Kayseri’de minibüsle nakil belgesi olmayan kaçak sazan balığı taşıyan bir kişi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri ekipleri ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 10.05.2022, 01:01
Sazan kaçakçısı Kayseri’de yakalandı

Kayseri’de minibüsle nakil belgesi olmayan kaçak sazan balığı taşıyan bir kişi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri ekipleri ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, nakil belgesi olmayan balıkların ticari araçla taşındığı ihbarı alan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri ekipleri ve polis ekipleri harekete geçti. Kayseri’den Konya istikametine gideceği belirlenen 42 ZK 610 plakalı ticari araç, ekipler tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Ankara yolu mevkide durduruldu. Araçta yapılan aramalarda nail belgesi bulunmayan yaklaşık 1,5 ton kaçak taşınan sazan balığı bulunurken, araç sürücüsü T.G. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Balıkların yüklü olduğu ticari aracı inceleyen Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, görüntülü aramada Tarım Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ile konuşarak bilgi aktardı. Kaçak avlanma ile hayvanların gelecek nesillere aktarılamadığını söyleyen Mustafa Şahin, “Bu akşam Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube müdürümüz başta olmak üzere, ekip arkadaşlarımız yine nakil belgesi olmayan ve Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet kapsamında bir araç dolusu balık ele geçirdiler. Maalesef bu tür vakalara rastlıyoruz. Özellikle bu yasaklı dönemlerde gecenin bu saatleri nakil için muhtemelen seçilmiş saatler. Biraz daha el ayak çekildikten sonrası için, ama sağ olsunlar arkadaşlarımız sahadalar. Takip ediyoruz. Başta şube müdürümüz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu anda saat gece yarısı ve arkadaşlarımız bu saatte ayaktalar. Buradaki asıl hedefimiz de bir sonraki nesillere bu balıkları aktarabilmek. Zaten araç içerisindeki balıklara baktığımız zaman, birçoğu şu anda yumurtalarını artık salmış vaziyetteler. Bu balıkların tam üreme ve yumurtalarını bırakma dönemi. Müsaade etsek bundan sonrası için çok daha ciddi bir gelir elde edeceğiz ama maalesef bazen ticari gayeler bir sonraki nesle bu hayvanların aktarılmasının önüne geçiyor. İnşallah bundan sonra bu tür vakalarla karşılaşmayız diye umuyoruz ama şunu da özellikle belirtmek istiyoruz ki Kayseri’deki ekip arkadaşlarımızın tamamı bu konuda çok ciddi hassasiyet gösteriyorlar. Biz dün olduğu gibi, bugün de yarın da özellikle her türlü bakanlığımızı ilgilendiren kanuna muhalefetle alakalı Kayseri’de ekip olarak bütün mevzuata harfiyen uyulması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Buradaki başarı ekip arkadaşlarımızla birlikte hepimizin. Umarım bir daha karşılaşmayız bu tür vakalarla” dedi.

Bulunan balıklara Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından el konularak, muhafaza altına alındı.

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