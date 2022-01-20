Savunması "pes" dedirtti

Kocaeli’de vatandaşları "sana cinler musallat olmuş" diyerek kandıran ve cinsel içerikli video isteyen şahsın yargılanmasına başlandı. Savunmasında mağdur olduğunu ileri süren sanık, "Cinsel içerikli video istememin sebebi; onları cinlerden kurtarmaktı. Kendi hükümdarlığımda cinlerim vardır, bunları görebiliyorum. Mağdurlar yanıma geldiklerinde enerjilerinden cinleri olduğunu anladım" dedi.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 19 Kasım tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer S.’nin, kendisine başvuran bazı vatandaşlardan "sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyerek cinsel içerikli video istediği, şahısların ise videoları çekerek Ömer S.’ye gönderdiği ortaya çıktı. Şüpheli Ömer S.’nin bu kişilerden para istemesi üzerine mağdurlar polis merkezine giderek şikayette bulundu. İhbar üzerine eve yapılan baskınla zanlı yakalandı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan Ömer S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hazırlanan iddianamenin Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya müşteki S.F., tutuklu sanık Ömer S. ve avukatı katıldı. Diğer müşteki F.A. ise yurt dışında olması sebebiyle duruşmaya katılamadı.

"Cinsel içerikli video istememin sebebi onu cinlerden kurtarmaktı"

Üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyleyen Ömer S., "Ben çiftçilik ile uğraşırım ancak zaman zaman dini okumalar da yaparım. Bu şekilde insanlara yardımcı olarak cinlerden kurtulmalarını sağlarım. F.A.’nın annesi ve anneannesi bana başvurarak bu konuda yardım etmemi istediler. Çocuklarının uyuşturucu kullandığını, olumsuz bir hayatı olduğunu ve başka rahatsızlıklarının olduğunu dile getirdiler. Bunun üzerine F.A.’yı bana getirmelerini istedim. F.A. bana geldiğinde sevgilisinin kendisini aldattığına dair duyumlar aldığını söyleyerek bununla ilgili bilgi istedi. Bilgi sahibi olmadığımı belirttim ancak ona yardım etmeyi kabul ettim. Ondan cinsel içerikli video çekmesini istedim. Amacım onu cinlerden kurtarmaktı" dedi.

"Asıl mağdur olan benim"

Mağdur S.F.’nin de kendisine başvurduğunu ifade eden Ömer S., savunmasına şöyle devam etti:

"İki gün sonra S.F. ve F.A. evime geldi. S.F. kendisinde rahatsızlığının olduğunu söyleyerek, yardımcı olmamı istedi. S.F. bana; vücudunda morluklar olduğunu söyledi ve bunları bana gösterdi. Yardımcı olabilmek için baş, göğüs ve kasık bölgesine birkaç kez dokundum. Ancak kendisine cinsel bir amaçla dokunmadım. Bunun dışında mağdurlarla bir görüşmem olmamıştır. Benim amacım kendilerinden cin çıkartmaktır, başka bir amacım yoktur, kendilerinden para dahi almadım. Ancak bazı şeyleri yerine getirebilmem için bakır ve gümüş gibi levha üzerine dua yazılması gerekmektedir. Doğal olarak bunun maliyeti vardır. Eğer böyle bir şey olacaksa bunun maliyetini kendilerinden talep ettim. Ancak kendilerini bana herhangi bir para vermediler. F.A.’nın annesi ben kabul etmediğim halde bana 200 TL bıraktı. Kendilerine neden bana böyle suçlamalarda bulunduğunu bilmiyorum. Asıl mağdur olan benim"

"Kendi hükümdarlığımda cinlerim vardır"

Sanığa, telefonunda yer alan müstehcen fotoğraflar da soruldu. Bunun üzerine sanık Ömer S., "Telefonu yeni aldığımdan içinde bulunan fotoğraflar bana ait değildir. ’Mübarek her tarafın gözükmüyor’ mesajım da yanlış anlaşılmıştır. Asıl amacım bel üstü gözükmesiydi. Ben, cinlerin var olduğuna inanıyor ve bunu biliyorum. Kendi hükümdarlığımda cinlerim vardır, bunları da görebiliyorum. Mağdurlar yanıma geldiklerinde enerjilerinden cinleri olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

"Sırtıma mühür bastı, göğsüme yazılar yazdı"

Ömer S.’yi olaydan önce tanımadığını belirten mağdur S.F. ise "F.A., benim arkadaşımın oğludur. Kendisi hocaya gideceğini söyledi ve benim de gitmemi istedi. Oraya gittiğimde başımdaki ağrılardan bahsettim. Sanık Ömer sırtıma mühür bastı, göğsüme yazılar yazdı ve vücudumda bulunan morluklara baktı. Daha sonra bende 3 tane cin olduğunu, bunların ikisinin çıktığını ancak bir tanesinin kaldığını söyledi. Evimde büyü olduğunu da söyleyen sanık, bunları halledebilmesi için 4 bin TL para istedi. Ayrıca F.A. için belirtmiş olduğu levhalar için de 2 bin 500 TL para istedi. Durumum olmadığı için parayı veremedim ve elini öperek kendisinin dediği gibi dışarı çıkarak F.A.’yı camide bekledim. 2.5 saat sonra F.A. yanıma geldiğinde ağlıyordu. Sebebini sorduğumda sanık Ömer’in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Bundan sonra da olaylar gün yüzüne çıktı" şeklinde konuştu.

Rapor istendi

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor istenilmesine ve tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.