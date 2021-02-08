Savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, trafik yoğunluğu sebebi ile duran araçlara çarpmamak için yavaşlamak isterken, kayan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O., idaresindeki 41 AGR 638 plakalı motosikletle İzmit istikametinde seyir halindeyken, trafik yoğunluğu sebebi ile duran araçlara çarpmamak için yavaşladı. Bir anda kayarak savrulan motosikletten düşen sürücü M.O. yaralandı. Kazayı gören M.O.’nun vatandaşlar durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.O., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.