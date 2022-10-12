Savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular, o anlar kamerada

Arnavutköy’de kaza yapan ve ardından savrulan bir aracın altında kalmaktan son anda kurtulan 2 kişi, adeta ölümle burun buruna geldi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile ara sokaktan caddeye bağlanan başka bir araç kaza yaptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri cadde üzerinde yürüyen 2 kişinin üzerine doğru hızla savruldu. 2 kişi savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza maddi hasarla atlatılırken, yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.