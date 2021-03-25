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Savcının ağır yaralanması olayında gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Savcı Özlem Salkım’ın bir doğum günü partisinde silahın kazara ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

Asayiş 25.03.2021, 18:42
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Savcının ağır yaralanması olayında gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Savcı Özlem Salkım’ın bir doğum günü partisinde silahın kazara ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, o esnada evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisi de gözaltına alındı. Şüpheliler ilk ifadelerinde, Özlem Salkım’ın evdeki kişilerden birine ait olan silahla oynarken silahın kazara ateş alması sonucu yaralandığını söyledi. Yozgat adliyesine çıkarılan kamu görevlileri serbest bırakılırken silah sahibi A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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