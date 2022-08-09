Savcılıktan 25 yıl sonra ortaya çıkan baba ve kızının cinayetiyle ilgili açıklama

Kahramanmaraş’ta 25 yıl önce kaybolan baba ve kızının öldürülüp sonra gömülmesi olayıyla alakalı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 yıl önce baba ve kızın öldürülüp gömülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "2000’li yıllardan beri kayıp oldukları bildirilen Z.T. ile babası A.T’nin yakınları tarafından öldürülmüş olabileceğine yönelik ihbar ve beyanlar üzerine; Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliğinden alınan 02.07.2022 tarihli kararla aile bireylerinden kayıp Z.T’nin annesi H.F, ablaları F.Z. ve G.E, abileri M.T ve M.T ile eniştesi C.Z hakkında teknik takip işlemleri başlatılmıştır. M.T’nin annesi H.F’ye Büğlek Mahallesinde bulunan eski ikametlerinde kazı yapması gerektiğini söylediğinin tespit edilmesi üzerine kayıp şahısların öldürülüp burada gömülmüş olabileceği değerlendirilmiş, Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı gereğince maktul oldukları değerlendirilen Z.T ve A.T’nin cesetlerine ait kemik kalıntıları, giysi kalıntıları vb. gibi delil olabilecek bulgular ile varsa suç eşyalarının bulunmasına yönelik, şüpheli H.F’ye ait Ballıca Mahallesinde bulunan adreste kadavra köpeği eşliğinde AFAD, Belediye ve İtfaiye görevlileri ile birlikte arama yapılmış, bahse konu ikametin bulunduğu yerde birden fazla kuyu olması, ikametin belirli bölümlerinde sonradan eklenen ve tamirat gören yerlerin bulunması nedeniyle yapılan bu aramalarda her hangi bir sonuç elde edilememiştir.

Kazı çalışmaları esnasında şüphelilerin kuşkulu tavırlar sergilemeleri üzerine şüpheliler H.F, M.T, M.T, F.Z, G.E, C.Z, G.T ve F.Ç’nin gözaltına alınması ve kullandıkları cep telefonlarında inceleme yapmak üzere el konulmasına yönelik karar verilmiş ve ismi geçen şüpheliler 6 Ağustos 2022 tarihinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

"Şüpheli M.T’nin ifadesinde olayı itiraf ederek annesi H.F’nin babası A.T’yi tüfekle öldürdüğünü, ikametin arka bahçesi duvarın altına gömdüğünü kendisine söylediğini, ilerleyen zamanda kız kardeşi Z.T’nin de yine annesi H.F tarafından öldürüldüğünü, daha sonra onu birlikte fıçıya koyarak yine arka bahçeye merdivenin altına annesi ile birlikte taşıyarak gömdüklerini beyan etmiştir" ifadeleri kullanılan açıklama, "Şüpheli H.F. de Emniyette ön görüşmede olayı itiraf etmiş ve oğlu M.T ile benzer beyanlarda bulunmuştur. Şüpheli F.Ç’nin de beyanında H.F ile birlikte cesedi ikametin arka tarafına birlikte taşıdıklarını ikrar etmiştir. Bunun üzerine M.T. ve H.F’ye nöbetçi Cumhuriyet savcımız tarafından yer gösterme işlemi yaptırılmasından sonra Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde oluşturulan Emniyet, KSÜ Arkeoloji Bölüm Başkanlığı, AFAD ve belediye ekipleri ile birlikte olay yerinde tekrar kazı çalışmasına başlanmış, yapılan kazı çalışmaları sonucunda Z.T’ye ait olduğu değerlendirilen cesede ait iskelete ulaşılmış, ertesi gün devam eden aramalarda da A.T’ye ait olduğu değerlendirilen cesede ait iskelete ulaşılmıştır. Bulunan cesetlere ait iskeletler üzerinde ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri gerçekleştirilmiş ve cesetlerin kimliklerinin tespiti aracıyla DNA incelemesi yaptırılmasına karar verilmiştir. Gözaltında bulunan bulunan şüpheliler 9 Ağustos 2022 tarihinde mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilmiş, F.Z, C.Z, M.T ve G.T, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, F.Ç, M.T ve H.F ise kasten öldürme suçundan sevk edildikleri Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgularına müteakip tutuklanmışlardır. Söz konusu olayla ilgili soruşturma titizlikle devam ettirilmektedir" denildi.