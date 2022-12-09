Aydın’da ticari taksi hızla arkadan çarptığı kamyona saplanarak 452 metre sürüklendi. Polisleri bile şaşırtan olayda kamyon sürücüsü kazayı geç fark ederken 2 kişi hayatını kaybetti. Savcılık, 452 metre sonra fark edilen feci kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, 15.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Hallaçlar köyü yakınlarındaki rampada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Pazar idaresindeki 09 LY 979 plakalı ticari araç, Aydın’dan Muğla istikametine seyrettiği sırada önünde seyreden Muhammet B. yönetimindeki 48 YR 062 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari aracın ön kısmı kamyonun altına girdi. Kamyonun kasası ile ticari aracın kasası arasında sıkışan yolcu ile sürücü feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kurtarma ekipleri ve 112 ekipleri kaza mahalline yaklaşık 500 metre yakın bir alanda kazanın meydana geldiğini tespit etti. Kaza meydana geldikten sonra, 452 metre boyunca demir yüklü kamyonun arkasındaki ticari aracın sürüklenmesinin fark edilmemesi herkesi şaşırttı.

Uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılan sürücü Mustafa Pazar ve yolcu konumundaki Hüseyin Akkurt’un cenazeleri otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.