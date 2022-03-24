Savat-Ardahan karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılan Şavşat-Ardahan karayolu Sahara geçidi, kontrollü olarak trafiğe yeniden açıldı. Otomobil ve kamyonetlerin geçişlerine izin verilirken, yüksek tonajlı araçların geçebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Mart 2022 tarihi saat 18.00 itibariyle araç trafiğine kapatılan Şavşat ilçemiz sınırlarındaki Artvin-Ardahan Devlet Karayolu Sahara Geçidi, AFAD koordinesinde 7/24 esasına göre görev yapan ilgili tüm birimlerimizin çalışmaları sonucu bu akşam saat 18.30 itibariyle sadece otomobil ve kamyonet tipi araçların ulaşımına açılmıştır. Ağır vasıta araçların geçişi için yol açma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.