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Savaş alanına dönen kaza alanı havadan görüntülendi
Bursa’da freni patlayan tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.
Asayiş 12.03.2021, 19:57
Bursa’da freni patlayan tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.
Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarptıktan sonra bariyerleri de aşıp karşı şeride geçti. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9’u ağır 21 kişi de yaralandı. Olayla ilgili tır şoförü gözaltına alınırken Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Yaklaşık 50 metre sonra durabilen tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.