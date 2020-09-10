Savaş: "3 bin hektarlık alandaki yangında ağaçlarımızı ve birçok canlıyı kaybettik"
HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE ÇIKAN VE 5 GÜN SÜREN ORMAN YANGININDA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ, YANGIN ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan ve 5 gün süren orman yangınında soğutma çalışmaları sürerken, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, yangın alanında incelemelerde bulundu.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını, 5 günün sonunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin koordinesi ve ekiplerin başarılı çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, yanan alanlarda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Başkan Savaş’a, CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir ve Suzan Şahin de eşlik etti.
5 gün boyunca devam eden yangın süresince ekiplerin büyük mücadele örneği sergileyerek çalıştığını ifade eden Başkan Savaş, “3 bin hektarlık bir alanda çıkan yangında maalesef ağaçlarımızı ve birçok canlıyı kaybettik. Yerleşim yerlerine çok yakın olması sebebiyle burada yaşayan vatandaşlarımız büyük kayba uğradı. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Günlerce süren yangında büyük mücadele örneği sergileyen tüm birimlere teşekkür ediyorum” dedi.
Hatay halkına geçmiş olsun dileklerini bir kez daha yineleyen Başkan Savaş, yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için üstlerine düşen ne varsa yapacaklarını da sözlerine ekledi.
Başkan Savaş, yangın alanındaki incelemelerden sonra milletvekilleri ile birlikte yanan bölgelerdeki mahalle sakinlerini ziyaret etti.
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