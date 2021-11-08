Satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da araç içinde paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı belirtilen B.Ç.’yi takibe aldı. B.Ç. narkotik polisi tarafından İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde otomobil içinde yakalandı. Araçta ve B.Ç.’nin üzerinde yapılan aramada 6 paket halinde toplam 52,66 gram metamfetamin maddesi, 7,55 gram sentetik kannabinoid maddesi, 49 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 20 euro ve 600 TL ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlı, polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.