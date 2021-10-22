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Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu satışa hazır paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Asayiş 22.10.2021, 21:49
Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu satışa hazır paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine C.B.B.’yi 0,48 gram esrar maddesi ve 2 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan C.B.B.’nin ikametinde yapılan aramada, 92 paket halinde satışa hazır vaziyette 36,29 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi elde edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan C.B.B. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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