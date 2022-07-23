Satıp otomobil almayı düşündüğü motosikletle karıştığı kazada arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosiklette hayatını kaybeden turizmci 2 gençten Yiğitcan Koç’un cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Koç’un, motosikletini satıp otomobil almaya hazırlandığı öğrenildi.

Serik ilçesi Belek turizm merkezi yolunda gece 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, Yiğitcan Koç’un (24) kullandığı motosiklet ile M.G.’nin (36) idaresindeki 07 YSK 17 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Koç olay yerinde, yolcu olarak bulunan Hasan Gümüş (27) ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Farklı otellerde barmenlik yapan iki gencin mesailerinin bittiği ve evlerine doğru yola çıktıkları öğrenildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Yiğitcan Koç’un cenazesi yakınları tarafından alındı. Koç’un cenazesi Serik Pınarcık Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Öte yandan, Koç’un, motosikletini satıp otomobil almaya hazırlandığı belirtildi. Yine barmenlik yapan Hasan Gümüş’ün cenazesinin ise yakınları tarafından alınması bekleniyor.

Ayrıca kaza sonrası yaşananlar vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazaya karışan otomobil, savrulan sürücü ve yolcu ile oluşan trafik yer aldı.