Satın almak için geldiği arabayı test sürüşü bahanesiyle çalıp kayboldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde internet üzerinden 175 bin TL’ye satışa çıkarılan otomobili alma bahanesiyle sahibiyle buluşan şahıs, test sürüşü sırasında direksiyona geçmesini teklif ettiği araç sahibinin araçtan inmeye çalıştığı sırada gaza basarak çaldığı otomobil ile gözden kayboldu. Alıcı kılığındaki şahsın nezaketine aldanan araç sahibi, çalınan otomobilin bulunmasını ise çaresizce bekliyor.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi’nde 28 Aralık tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Özkan isimli bir vatandaş, 175 bin lira değerinde olan otomobilini internet üzerinden satılığa çıkardı. İlanı koyduktan sonra Özkan’ı arayan bir kişi, otomobili çok beğendiğini ve satın almak istediğini söyledi. Telefonda anlaşan şahıs, Özkan’ın adresine gelerek incelediği otomobil ile test sürüşü yapmak istediğini söyledi. Kibar konuşmasıyla Özkan üzerinde iyi bir izlenim bırakan şahıs, daha sonra otomobilin sahibiyle araca binerek test sürüşü yapmaya başladı. Test sürüşü sırasında yol kenarında otomobili durduran şahıs, otomobili çok beğendiğini ve satın almak için geri dönerek detayları konuşmak amacıyla Özkan’a dönüş yolunda aracı kullanmasını teklif etti. Özkan’ın direksiyona geçmek için araçtan inmesini fırsat bilen şahıs, gaza basarak çaldığı otomobil ile gözden kayboldu. Neye uğradığını şaşıran Özkan, gözleri önünde kaçırılan aracının bir süre peşinden koştu. Daha sonra yoldan geçen bir aracı çeviren Özkan, takip etmek istediği otomobilinin ise izine rastlayamadı.

Gözleri önünde çalınan aracının bulunması çaresizce bekliyor

Aracını satın almak amacıyla gelen ve çalıp giden şahsa telefonla ulaşmak isteyen Özkan, telefonun kapalı olduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şahsın eşkalini belirledi. Ekipler, şahsı ve çalınan otomobili bulabilmek için çalışma başlattı. Satmak istediği otomobilini çaldırmanın şokunu yaşayan Özkan, eşkali belirlenen şahsın yakalanmasını ve çalınan aracına kavuşmayı bekliyor.

“O kadar kibar bir hırsız”

Başından geçen talihsiz olayı anlatan Fatih Özkan, hırsızın çok kibar konuştuğunu, bu yüzden kendisinden hiç şüphelenmediğini söyledi. Özkan, “28 Aralık tarihinde saat 15.09’da internete satışa koyduğumuz araçla ilgili Bostancı’dan aradığını söyleyen vatandaş, araca bakmak istedi. Bende, ‘Buyurun, gelin’ dedim. Bulunduğum alan olarak eniştemin ofisinde oturuyordum, o anda oranının konumunu attım. Eve geçtiğim zaman da evin konumunu atacağımı söyledim. 15.35’te evin önüne geldim. Evimin önünden konumu attım, yukarı çıktım, evdeydim. Sonra tekrar inerek arabayı falan yıkadım. Saat 18.04’te bana, geldiğini söyledi. İleride cami var, orada olduğunu söyledi. Ben de caminin biraz ileride olduğunu söyleyerek, ‘Biraz geri gelebilir misin?’ dedim. Evden aşağıya indiğimde saat 18.06’ydı. Daha sonra yanıma geldi. Akşam saatleri olduğu için kendisine, ‘Bu saatte niye geldiniz? Bir anlamı yok ki’ dedim. Bana ticari taksiyle geldiğini, trafiğe takıldığı için geç kaldığını söyledi. ‘Arabada her şey söylendiği gibiyse yarın satış yaparız’ dedi. Daha sonra arabaya baktı, motoruna baktı, ‘Test sürüşü yapabilir miyiz beyefendi?’ diye sordu. Kendisi de o kadar kibar bir hırsız. Baktıktan sonra buradan arabayla çıktık” dedi.

“Kapılar açık kir şekilde tam gaz bastı gitti”

Akşam trafiği olduğu için, müsait bir alana gittiklerini kaydeden Özkan, “10 metre falan gittim, durdum. Kendisi direksiyona geçti, ben yan tarafa geçtim. Belli bir mesafe gittikten sonra döndük, yolu yarıladığımızda ‘Tamam beyefendi, teşekkür ederim, araç dediğiniz gibi’ dedi. ‘Siz direksiyona geçin, sizin evin orada konuşuruz, yarın satışı yaparız’ dedi. ‘Tamam’ dedim. Bunun üzerine o sol kapıyı açtı, ayağını dışarıya attı. Ben de sağ kapıyı açıp sağ ayağımı dışarıya attım, tam sol ayağımı atıyordum ki kapılar açık kir şekilde tam gaz bastı gitti. Ben kendimi geri attım. Sonradan peşinden koştum biraz ama, üstten aşağıya bir araba geliyordu. O arabayı durdurdum, gaspa uğradığımı söyledim” diye konuştu.

“Çocuklarımızın rızkını gasp ettiler”

Kendi canının yandığını ancak başka canların yanmasını istemediğini vurgulayan Özkan, “Hırsız, 3. Sokaktan Dağcı Mahallesi’ne giriyor, oradan da izini kaybettiriyor. Hatta bir kadını da neredeyse eziyormuş. Biz gittik orada kendi çapımızda da araştırmalar yaptık. Ondan sonrası kayıp. Tabii daha sonra polisler geldi. Biz de ifademizi verdik. Arabamızın gerekli olan bilgilerini verdik. Mahallemizde bulunan kamera görüntüsünü aldılar. Ondan sonra emniyete intikal etti. O şekilde bekliyoruz. Aradan 8 gün geçti. Emniyet mensupları sağ olsunlar eşkali belirlediklerini, kimliğinin belli olduğunu söylediler ama bizim canımız yandı. Bizim çoluğumuzun, çocuklarımızın umutlarını, rızkını gasp ettiler. Başka canlar yanmasın diye insanlarımıza bu şekilde dikkatli olmalarını söylüyorum” şeklinde konuştu.

Otomobil hırsızı kamerayı fark edince kapüşonunu kapattı

Öte yandan otomobili çalan hırsız, Özkan’ın yanına gitmeden önce kameralara yakalandı. Görüntülerde, hırsızın otomobili çalmak için geldiği sırada telefonda Fatih Özkan ile konuşması ve bu sırada karşısındaki iş yerinin güvenlik kamerasını fark ederek eşkalinin belli olmaması için kapüşonunu kapatması görülüyor. Bir başka görüntülerde ise, şahsın Fatih Özkan’ın otomobiliyle hızlı bir şekilde geçtiği görülüyor.