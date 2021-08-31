Antalya’da yalnız yaşayan emekli yaşlı adam satılığa çıkardığı dairesinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci kat dairesinde meydana geldi. Binanın altındaki esnaflardan Emre Berk, kötü kokular gelmesi üzerine aracını dairenin önüne yanaştırdı. Çıktığı aracının üzerinden içeri bakan Berk, 73 yaşındaki Kaffar Kamsız’ın hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Seslenmelerine cevap alamayan Berk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki esnafın yardımıyla açılan daire kapısından içeri giren polis, salonda yüz üstü duran Kamsız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamsız’ın çocukları bina girişinde büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Kaffar Kamsız’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Almanya’dan emekli olduğu öğrenilen Kamsız’ın dairesinde satılık yazısı dikkat çekerken, yaşlı adamın bazı gayrimenkullerini de satışa çıkardığı öğrenildi.