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SAT Komandoları, hedefleri başarıyla imha ediyor

Su Altı Taarruz (SAT) Komandoları, gerçekleştirdikleri eğitimlerde hedefleri başarıyla imha ediyor.

Asayiş 04.03.2023, 15:59
SAT Komandoları, hedefleri başarıyla imha ediyor

Su Altı Taarruz (SAT) Komandoları, gerçekleştirdikleri eğitimlerde hedefleri başarıyla imha ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SAT Komandolarının gerçekleştirdikleri eğitimler paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Başarmadan dönmek yok parolası ile görev yapan seçkin birliğimiz Su Altı Taarruz (SAT) Komandoları, gerçekleştirdikleri eğitimlerde hedefleri başarıyla imha ediyor”.

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