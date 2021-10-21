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Şaşkın maymun sahibine zor anlar yaşattı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde evden kaçtığı öğrenilen maymun, sahibine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüde maymunun sahibi olduğu ileri sürülen vatandaş, balıkçı ağıyla maymunu balkon demirlerinde yakaladı.

Asayiş 21.10.2021, 12:53
Şaşkın maymun sahibine zor anlar yaşattı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde evden kaçtığı öğrenilen maymun, sahibine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüde maymunun sahibi olduğu ileri sürülen vatandaş, balıkçı ağıyla maymunu balkon demirlerinde yakaladı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan maymun bir anda açık bırakılan pencereden kaçtı. Sahibinin peşinden koştuğu maymun korkunca, balkon demirlerine tutunup kaçmak istedi. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan maymunu, uzun sopalı balık ağıyla yakalayan kişi evin içine aldı. O anlar vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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