Düzce’de meydana gelen depremde Nalbantoğlu Mahallesi’nde bulunan bazı evlerde hasar oluştu. Sarsıntıya dayanamayan müstakil evin duvarı çöktü, bir başka evinde duvarları çatladı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sebebiyle birçok ev ve iş yerinde hasar oluştu. Merkez’e bağlı Nalbantoğlu Mahallesi’ndeki bazı evlerde sarsıntı sebebiyle zarar gördü. Bir evin duvarı çöktü, bir başka evin duvarlarında ise çatlaklar oluştu.

"Duvarlarımız çöktü"

Evi zarar gören vatandaşlardan Cevriye Akbaşoğlu, "Gece saat 04.00 sıralarında uyandık. Portmanto devrildi, kapaklar indi, balkona çıkamadık. Zaten bir anda geldi geçti ama biz dışarıya çıkamadık. Duvarlarımız çöktü. Duvarlarda çatlaklar var" dedi.

Ecevit Yılmaz ise "Akşam ben uyumamıştım, oturuyorduk. Benim burada 2 evim var. Bu ön taraftaki evde arada kayınvalidem kalıyor. Biz depremde evdeyken üstümüze bazı şeyler devrildi. O anda kayınvalidemin de burada olduğunun farkına varamadık. Onun da dün akşam buraya geleceği tuttu. Biz koşa koşa onun kaldığı eve gittik, üstüne devrilen eşyaları kaldırdık" diye konuştu.

Evlerde oluşan hasarı sabaha karşı fark ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Ev şu an kullanılmayacak halde. En çok sevindiğimiz insanlara, bize bir şeyler olmaması. Buna çok seviniyoruz" sözlerine ekledi.