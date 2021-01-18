Sarp Sınır Kapısı’nda kaçakçılık operasyonu
Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri 360 bin lira tutarında gümrük kaçağı ürün ve eşya ele geçirildi.
Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri 360 bin lira tutarında gümrük kaçağı ürün ve eşya ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen, Türkiye vatandaşı E.K. isimli şahsın tırında arama yapıldı.
X-ray taramasına sokulan tırda şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine, araç Türkiye Giriş Araç Arama Hangarı’na getirilerek burada sürücüsünün nezaretinde ekiplerce kapsamlı arama yapıldı. Aramada çeşitli ebatlarda 14 adet azdırma çakısı olduğu düşünülen eşya ve çeşitli ebatlarda 38 bin adet matkap ucu cinsi eşya ülkeye yasa dışı olarak sokulmak istenirken ele geçirildi. Tır şoförü şahıs hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı işlem başlatırken, kaçak ürünlere ve araca el konuldu.Öte yandan ele geçirilen ürünlerinin piyasa değerinin yaklaşık 360 lira olduğu kaydedildi.
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