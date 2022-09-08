Sarp Sınır Kapısı’nda kaçak bal operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda yarım tondan fazla kaçak bal ele geçirildi.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Sarp Gümrük Kapısı’na Gürcistan’dan gelen yabancı plakalı bir araç yapılan analiz sonucu riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç x-ray tarama cihazına sevk edildi. Gerçekleştirilen x-ray taramasında aracın bagaj bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Bunun üzerine araç detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı. Yapılan detaylı aramada araçta bulunan eşyaların içerisine gizlenmiş 4 bidonda 157 kilo 200 gram kaçak kestane balı ele geçirildi. Diğer bir operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekiplerince bir tırın çekici ve dorse kısımlarında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine yapılan aramada çekicinin yan dolaplarına ve dorse içerisine gizlenmiş 10 bidonda toplam 69 kilo 500 gram kaçak kestane balı bulundu. Yine Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir aracın yakıt deposunda olağan dışı yoğunluğa rastladı. Aracın yakıt deposunda 90 kilo 700 gram kaçak kestane balı ele geçirilirken, söz konusu aracın yakıt ihtiyacının ise silecek suyu deposunda bulunan özel bir tertibat ile sağlandığı tespit edildi. Bir başka olayda da 212 kilo 200 gram kaçak bal ele geçirildi.

İki ayrı olayda da aynı yöntemi kullanan kaçakçıların araçların yakıt depolarını balla doldurdukları tespit edildi. Sağlıksız ve uygunsuz koşullarda ülkeye sokularak piyasaya sürülmek istenen toplam 529 kilo 600 gram kestane balına el koyuldu. Olaylarla ilgili sorumlular hakkında soruşturmaların devam ettiği bildirildi.