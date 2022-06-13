banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Sarp Sınır Kapısı’nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı

Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 62 bin 310 adet elektronik sigaraya el konuldu.

Asayiş 13.06.2022, 12:01
Sarp Sınır Kapısı’nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı

Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 62 bin 310 adet elektronik sigaraya el konuldu.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı’na gelen K.V.’nin kullandığı tırda arama yaptı. Aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 16 milyon olan 62 bin 310 adet elektronik sigara ele geçirildi. Sürücü K.V’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
19°
açık