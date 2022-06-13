Sarp Sınır Kapısı’nda 62 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı

Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 62 bin 310 adet elektronik sigaraya el konuldu.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı’na gelen K.V.’nin kullandığı tırda arama yaptı. Aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 16 milyon olan 62 bin 310 adet elektronik sigara ele geçirildi. Sürücü K.V’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.