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Şarküteri cinayetinde dava ertelendi

Burdur’un Bucak ilçesinde şarküteride çalıştığı sırada pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hatice Işık’ın davası bugün görüldü. Mahkeme heyeti katil zanlısı Ramazan T.’yi dinledikten sonra tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.

Asayiş 20.01.2022, 19:47
Şarküteri cinayetinde dava ertelendi

Burdur’un Bucak ilçesinde şarküteride çalıştığı sırada pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hatice Işık’ın davası bugün görüldü. Mahkeme heyeti katil zanlısı Ramazan T.’yi dinledikten sonra tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.

Burdur’un Bucak ilçesinde 28 Nisan 2021 tarihinde Hatice Işık’ın ölümü ile sonuçlanan cinayet davasının 2. duruşması Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma tanık ifadelerinin dinlenmesiyle devam edildi. Tanıkların beyanlarını kabul etmediğini belirten sanık Ramazan T., savunmasında, “Ailemle tehdit edildim, hakaretler edildi. Ben kendimi masum göstermiyorum” diyerek tutukluluk halinin devamına ise "takdir mahkemenindir" dedi. Sanık avukatı ise delillerin karartılmayacağı, sanığın kaçma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle tutukluluk halinin sona ermesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan avukat Süleyman Uysal, “Gelen tanık beyanlarında Hatice Işık’ın sürekli olarak eşinden boşanması için tehdit edildiği, sürekli kendisine mesajları atıldığı, birliktelik yaşadığı sanığın kendisini çektiği bir takım görüntüler olduğu ve bunlarla tehdit ettiği hususları ortaya çıktı. Zaten bu hususlar aynı zamanda el konulan telefon kayıtlarındaki mesajlarla da örtüşmekteydi. Ya benimle evlenirsin, eşini boşarsın ve çocuklarını bırakırsın ya da bunun sonuçlarına katlanırsın anlamındaki çektiği mesajları sonucu olarak görünüyor. Ya benimsin, ya kara toprağın düşüncesiyle böyle bir kadın cinayeti işlendiği kanaatindeyiz. Yargılamada şu aşamaya kadar bunları göstermektedir. En yüksek cezaya çarptırılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Sanığın ifadelerinin çeliştiğini belirten Uysal, “Sanık vermiş olduğu ifadesinde ‘Benim kendisinden alacağım var, alacağımı ödemedi’ şeklinde beyanları var. Daha sonraki ifadesinde maktul için mafya kiraladığı ve bu mafyaya kendisini tehdit ettirdiği şeklinde iddialar var. Bugün o şahıslar da dinlendi. Verdikleri beyanlarında bu bayanın ancak bir tanıdıkları vasıtasıyla kendilerinden yardım istediğini, kendileri ile bir defa o gün için görüştüklerini ve ‘Bu kadının yuvası var bu işten uzak dur’ dediklerini kendisini dövmediklerini ve küfür etmediklerini, herhangi bir şekilde tehdit hakaret etmediklerine beyan ettiler” ifadelerini kullandı.

2 evladının annesiz kaldığını belirten Hatice Işık’ın eşi Mehmet Işık, "Benim 4 yaşında ve 6 yaşındaki evlatlarım hayat boyunca anneleri sıcak yüzünü göremeyecekler. Ben de en ağır cezayı almasını istiyorum. O da anne yüzü görmesin benim evlatlarım görmeyecekse o da görmesin” şeklinde konuştu.

“Çocukları için çalışmak zorundaydı”

Evladını bir katil tarafından öldürülmesi için yetiştirmediğini dile getiren anne Nazife Varkal, “Ömür boyu çıkmasın. Benim evladımı kara toprak koyduysa onu da idam çıkarsa idam cezası ile kara toprağa girsin. Ben çocuklarımı bir katil vursun diye besleyip, büyütmedim. Çocuklarının rızkı için işe girdi. Varlıklı bir aile değiliz, çocukları için çalışmak zorundaydı, biz çocuğumuzu çalıştıramayacak mıyız? Kız çocuklarımızı bu katillerin, bu psikopatların yüzünden çalıştırıp bir yere gönderemeyecek miyiz? En ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

Olay anı güvenlik kameralarında

Olay anı çevredeki ve olayı gerçekleştiği işyerine ait güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde Ramazan T., hafif ticari araçla işyerinin önüne geliyor. Ardından araçta tüfeği alarak içeriye giren Ramazan T.’yi gören Hatice Işık, arka kısma doğru kaçıyor. Daha sonra Ramazan T., Işık’a doğru ardı ardına ateş ediyor. Bu esnada Hatice Işık’ın eşi Mehmet Işık, Ramazan T.’nin elindeki tüfeği almaya çalışırken bir el daha ateş ediliyor. Ramazan T., tüfeği bırakarak olay yerinden kaçıyor. Olay sırasında dükkanın arka kısmında bulunan iki kişinin panik anları ise dikkatlerden kaçmadı.

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