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Şarköy’de taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Asayiş 26.04.2021, 22:19
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Şarköy’de taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Şarköy yolu Gölcük Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Köprüyü geçtikten sonra taklalar atan araç, yolun sağ tarafından dere kenarına yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü ve 1 yolcu yaralandı. Emniyet kemeri sayesinde hayata tutunan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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