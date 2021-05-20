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Şarköy’de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Asayiş 20.05.2021, 13:24
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Şarköy ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden Ufuk Dalçalı’nın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen Göksel Dallı yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası otomobilin ön kısmında büyük hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan T.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili Şarköy İlçe Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.