Şarköy’de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, direkler ve ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan turuncu kodlu uyarı sonrası Trakya’da yağış ile birlikte fırtına da etkili oldu. Yeniköy ve Terziköy’de yağmurla birlikte etkili olan fırtına sebebiyle çatılarda bulunan sac ve kiremitler uçarken, bazı evlerin de camları kırıldı. Fırtınadan dolayı bazı yerlerde ağaçlar ve direkler devrildi. Fırtına sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı. Çatısı uçan bazı ahırdaki hayvanlar, başka bir ahıra götürüldü. Çatısı uçan bazı evler, açıkta kalan bölgeye branda çekerek korunmaya çalıştı.

Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya ve İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan, hasar tespit çalışmalarına katıldı. Kaymakam Kaya, fırtınada zarar gören vatandaşların yanında olacaklarını ve bu yaraları saracakları belirtti. Mahallelerde yere devrilen ağaçları kaldırma çalışmaları yapılırken, TREDAŞ ekipleri de zarar gören elektrik direkleri ve tellerini onarma çalışması başlattı.