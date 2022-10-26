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Şarkıcı Gülşen’in yurt dışı yasağı kaldırıldı

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL kefalet şartıyla kaldırıldı.

Asayiş 26.10.2022, 16:07
Şarkıcı Gülşen’in yurt dışı yasağı kaldırıldı

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL kefalet şartıyla kaldırıldı.

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