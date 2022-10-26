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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinde istenen yüzde 24,79’luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
Şarkıcı Gülşen’in yurt dışı yasağı kaldırıldı
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL kefalet şartıyla kaldırıldı.
Asayiş 26.10.2022, 16:07
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL kefalet şartıyla kaldırıldı.