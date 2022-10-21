Şarkıcı Gülşen hakim karşısında

İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen hakim karşısına çıktı. İlk kez savunma yapan Gülşen, "Değerlerini incitmiş olabileceğimi düşündüğüm herkesten samimiyetle özür dilerim. Bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezası olarak görüyorum" dedi.

Şarkıcı Gülşen’in imam hatiplilere yönelik 30 Nisan’daki bir konserinde ‘İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor’ şeklindeki sözleri gerekçesiyle, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Gülşen Çolakoğlu savunmasını yaptı.

"Değerlerini incitmiş olabileceğimi düşündüğüm herkesten samimiyetle özür dilerim"

Sanık Gülşen, "Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmamdan ibarettir. Sahnedeki başka bir arkadaşım, aramızdaki bir şakalaşma niyetiyle ’seni imam taşısın’ dedi. İmam ise aramızda bu lakapla tanınanan Miraç Çelenk isimli bir arkadaşımız. Bu lakabın benim bildiğim özel bir anlamı yok. Sahne şovlarımızda sıklıkla şakalaştığım bir arkadaşımdı. Herkesin malum olduğu üzere şaka sonu ’kendisi’ diye bitmektedir. Bunu söylerken ne bir 3. şahıs, ne sosyal bir sınıf ne de bir kesimi hedefledim. Bunu seyirciye dönüp söylemedim, tekrarlamadım, alkışatmadım, altını çizmedim. Dolayısıyla suç teşkil eden bir tanım sergilemedim. Bu sebeple değerlerini incitmiş olabileceğimi düşündüğüm herkesten samimiyetle özür dilerim. Bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezası olarak görüyorum" dedi.

Öte yandan duruşma avukatların beyanları ile devam ediyor.

Olayın Geçmişi

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir’de 30 Nisan’daki konserinde “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen’in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma çerçevesinde Gülşen önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti, daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle birlikte ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Ev hapsi kaldırılmıştı

Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Gülşen Çolakoğlu’nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, ’konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca, ev hapsi kaldırılan şüphelinin ’yurt dışına çıkış yasağı’ ile her perşembe günü ’imza atma’ şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da hükmedilmişti.