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Şarkıcı Gülşen Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi
Şarkıcı Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
Asayiş 25.08.2022, 18:50
Şarkıcı Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen’in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Gülşen başlatılan soruşturma kapsamında polis ile mevcutlu olarak Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
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