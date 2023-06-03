Şarjda ısınıp patlayan telefon evin içerisini savaş alanına çevirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şarjdaki cep telefonunun ısınarak patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Olayın ardından evin içerisinin adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

Yangın, Salkımevler Mahallesi Yenimahalle Mevkii 1008 Sokak’ta bulunan binada yaşandı. Alınan bilgiye göre; yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürerek diğer dairelere ulaşmasını önledi.

Yangının söndürülmesi ve soğutma çalışması yapılmasının ardından olay yerinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince inceleme yapıldı. Yangının meydana geldiği odada, prizde takılı bulunan şarj cihazının eriyerek duvara yapışmış olduğu, odanın duvarının alçı bölümünün yatak üzerine devrildiği, koltukların yandığı görüldü.

Ev sahipleri, şarjdaki telefonun patlamasının ardından yangının başladığını, canlarına bir şey gelmemesinin kendilerini teselli ettiğini dile getirdi.

Olay sonrası odanın içerisinin adeta savaş alanına döndüğü görüldü.