Şarj aleti yüzünden ağabeyini öldürdü
ŞARJ ALETİ YÜZÜNDEN ABİSİNİ ÖLDÜRDÜ
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kişi, şarj aleti nedeniyle çıkan kavgada ağabeyini tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay, Sabancı Mahallesi Yağızlar Sokak’ta meydana geldi. Halil İbrahim D. ile ağabeyi Kenan D. arasında şarj aletinin kullanımı nedeniyle tartışma başladı. Bir süre sonra tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim D, babasına ait tabanca ile Kenan D.yi vurdu. Ağır yaralanan Kenan D. çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kenan D.’nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri çevrede önlem aldı.
Olayın ardından Halil İbrahim D. gözaltına alınarak jandarma karakoluna getirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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