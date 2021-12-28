Sarıyer’deki feci kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Sarıyer Bahçeköy’de iki otomobilin çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Caddesi üzerinde saat 23.45’te meydana gelen olayda, Sarıyer yönünde seyir halinde olan 34 GZ 5321 plakalı aracın sürücüsü Kenan M., aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçerek, Bahçeköy yönünde seyir halinde olan 34 AS 1915 plakalı Cüneyt G. idaresindeki araca çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa bir çalışmanın ardından otomobilde sıkışan Kenan M.’yi sıkıştığı yerden çıkarmıştı. Cüneyt G. ve beraberindeki bir kadın ise hafif şekilde yaralanmıştı. Durumu ağır olan Kenan M. ile diğer yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kenan M. yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.