Sarıyer’de zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı

Sarıyer’de zırhlı polis aracı bariyerlere çarparak 3 metre yükseklikten sokağa düştüğü kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Caddesi üzerinde seyir halinde olan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından demir bariyerlere çarparak 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Yan yatan polis aracını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki polis memurunu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı polis memurları ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan iki polis memurunun tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelilerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde incelemelerde bulundu.

Kaza sonucu maddi hasar oluşan zırhlı polis aracı, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan olayı anlatan Baran Demirbaş, “Polis aracımız aşağıdan yukarıya doğru hızlı geliyormuş. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor, ilk başta kaldırıma çarpıyor tekeri, sonra zırhlı araç aşağıya düşüyor. Polislerin durumları iyi Allah’a şükür bir sıkıntıları yok” ifadelerini kullandı.