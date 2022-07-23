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Sarıyer’de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan kamyon gecekonduya daldı. Çöken gecekonduda mahsur kalan aileyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sarıyer’de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan kamyon gecekonduya daldı. Çöken gecekonduda mahsur kalan aileyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sarıyer’de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan kamyon gecekonduya daldı. Çöken gecekonduda mahsur kalan aileyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Asayiş 23.07.2022, 04:17
Sarıyer’de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan kamyon gecekonduya daldı. Çöken gecekonduda mahsur kalan aileyi kurtarma çalışmaları sürüyor.