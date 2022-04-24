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Sarıyer’de yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Sarıyer’de yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Sarıyer’de yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Asayiş 24.04.2022, 19:25
Sarıyer’de yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.