Sarıyer’de tek katlı gecekondunun çatısı alev alev yandı

Sarıyer’de tek katlı gecekondu sobadan çatıya sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, Uskumruköy Üzüm Bağları Sokak’ta bulunan bir gecekonduda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Sobaya fazla odun atılmasından dolayı oluşan kıvılcımlar çatıya sıçradı. Ahşap çatının kısa sürede alev alırken itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek yangının diğer gecekondulara sıçramasını önledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılmaz hale geldi.

Mahalle sakini Mehmet Nuri Turan, ‘’Yanlış şömineyi yakmışlar. Herhalde içeride de fazla odun olduğu için kıvılcımlar çatıya sıçrayınca yangın çıkmış. İçeride biri yokmuş, ev boşmuş. Hasta bir kadın yaşıyor, o da o esnada evde değilmiş.’’ dedi. Öte yandan, yangının çıktığı evde yaşayan acılı aileyi muhtar Şeyda Üst teselli etti. Muhtar, aileye gerekli yardımın yapılacağı söyledi.