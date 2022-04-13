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Sarıyer’de tartıştığı kadını öldüren şüpheliye müebbet ile 14 yıla kadar hapis talebi

Sarıyer’de evinde tartıştığı Fatma Keke’yi darp ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Özer Ağaoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelinin müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Asayiş 13.04.2022, 12:10
Sarıyer’de tartıştığı kadını öldüren şüpheliye müebbet ile 14 yıla kadar hapis talebi

Sarıyer’de evinde tartıştığı Fatma Keke’yi darp ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Özer Ağaoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelinin müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sarıyer’de 26 Temmuz 2021’de evinde tartıştığı Fatma Keke’yi (53) zorla alıkoyduğu ve darp ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli Özer Ağaoğlu (47) hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, olay günü akşam saatlerinde, maktul Fatma Keke’nin polisi aradığı ve ‘Evde kilitli kaldım, yanımdaki erkek beni zorla tutuyor’ şeklinde ihbarda bulunduğu ancak ihbarın ardından ekiplerce yapılan inceleme sonucu ihbarın yapıldığı adresin bulunamadığı aktarıldı.

İddianamede, maktul Fatma Keke’nin ihbarda bulunmasından birkaç saat sonra şüpheli Özer Ağaoğlu’nun da, ‘Kız arkadaşımla kavga ettik, şu an uyanmıyor, ölmüş olabilir. Ağzı, yüzü kan içinde. Kendini oradan oraya vurdu’ şeklinde polisi aradığı kaydedildi. İhbar üzerine polis ekiplerinin kontrole gittiğinin aktarıldığı iddianamede, kapının açılmadığı ve çilingir aracılığıyla kapının açıldığı sırada polisi arayan şüphelinin boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ağaoğlu’nun da şüpheli eşine yönelik bir ihbarda bulunduğu belirtildi.

"Ben çok kötü bir şey yaptım, cinayet işledim’’

Şüphelinin kendisine hakaret ve tehditlerde bulunması nedeniyle konuşmalarını kaydettiğini söyleyen Özlem Ağaoğlu’nun bir çağrı kaydedici uygulama kullandığının aktarıldığı iddianamede, şüpheli Özer Ağaoğlu’nun eşini aradığı, telefonu kızının açtığı ve şüphelinin telefonda ‘Annen nerede kızım? Sana bir şey söyleyeceğim, şimdi buradan ayrılıyorum. Ben çok kötü bir şey yaptım, cinayet işledim. Bir kadını, bilmiyorum ki dövdüm, öldü, darp ettim. Buradan gidiyorum. Bu kadın nefes almıyor yaklaşık 2 saattir. Uyandıramadım. Dövdüm, sarhoştu, ölmüş. Şimdi polisi aradım polis geliyor buraya’’ ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede ayrıca, Özlem Ağaoğlu ile eve girildiğinde maktul Fatma Keke’nin holde ve yerde çıplak, yüz üstü yatar vaziyette bulunduğu, Adli Tıp Kurumu otopsi raporunda ise maktulün kemik ve kaburga kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu öldüğü aktarıldı.

Müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezası istendi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Özer Ağaoğlu’nun ‘kasten öldürme’ ve ‘cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet hapis ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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