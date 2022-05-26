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Sarıyer’de tartıştığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis talebi

Sarıyer’de evinde tartıştığı Fatma Keke’yi darp ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Özer Ağaoğlu’nun davasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanığın kasten öldürmeden müebbet hapis kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan ise 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Asayiş 26.05.2022, 11:01
Sarıyer’de tartıştığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis talebi

Sarıyer’de evinde tartıştığı Fatma Keke’yi darp ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Özer Ağaoğlu’nun davasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanığın kasten öldürmeden müebbet hapis kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan ise 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sarıyer’de 26 Temmuz 2021’de evinde tartıştığı Fatma Keke’yi (53) zorla alıkoyduğu ve darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık Özer Ağaoğlu’nun (47) yargılanmasına devam edildi. İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Özer Ağaoğlu ve müşteki Sadi Günay Keke hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

"O bana vurdu, ben ona vurdum’’

Duruşmada savunma yapan sanık Özer Ağaoğlu, olay günü arkadaşlarıyla fidanlıkta kaldıklarını, arkadaşı Ergin’in maktulü tanıdığını ve bulundukları yere çağırdığını söyleyerek, "Maktul Fatma Keke geldi bizimle oturdu, sonra Bahçeköy’deki evime gittik. Alkol aldık ve yemek yedik, sonrasında eve bir arkadaşımı davet ettim. Fatma çok alkol almıştı, ben de içmiştim ama çok sarhoş değildim’’ dedi.

Savunmasında, arkadaşının daha sonrasında evden çıktığını ve sonrasında maktulün bağırıp çağırarak kendisine ’seni rezil edeceğim, insan içine çıkartmayacağım’ dediğini söyleyen sanık Ağaoğlu, "Alıkoyma gibi bir durum yoktu, maktulün altında iç çamaşırı yoktu ve dışarı çıkmak istiyordu. Bu nedenle onu engelledim. Tartışmaya başladık, kafasını duvara vurdu. O bana vurdu, ben ona vurdum. 2-3 kere düştü, halı kan oldu. Kendimi savunmak için elimi kaldırdım, çarpmış olabilir. Telefonu lavaboya düşürdü, bozuldu. Ayıltmaya çalıştım. Yerler kan olmuştu, kanlı zeminden aldım, nefes alıyordu. Duşa girdim, çıktığımda nefes almıyordu. Sarhoş ayılacak zannediyordum. Sonra eşimi aradım. Kayıtlardaki ‘öldürdüm’ sözleri yanlışlıkla söylenmiş, ‘öldü’ diyorum kayıtlarda’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada maktulün ağabeyi Sadi Günay Keke ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın olay tarihinde maktul ile alkol aldığını ve sonrasında aralarında çıkan tartışmaya istinaden kapıları kilitleyerek maktulün evden çıkışını cebir yoluyla engellediğini söyledi.

Açıklanan mütalaada, sanık Özer Ağaoğlu’nun ‘kasten öldürme’ ve ‘cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşmada taraf avukatları, açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özer Ağaoğlu’nun ‘kasten öldürme’ ve ‘cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet hapis ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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