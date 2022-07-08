Sarıyer’de sokak ortasında vurulan köpek için mahalleli seferber oldu

Sarıyer’de sokak köpeği kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Mahalle sakinleri yaralı köpeği veterinere götürdü.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Sarıyer Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede aniden silah sesi ve köpek sesi duyuldu. Seslerin olduğu yere giden vatandaşlar, köpeği yaralı bir şekilde yerde yatarken gördü. Yaralı köpek için seferber olan mahalleli, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, yaralı köpeği tedavi edilmesi için veterinere götürdü. Köpeğin götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Mahalle sakinleri onu besliyordu, bakıyordu, çok üzüldük"

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinden Nisa Karakuş, "Sabah 08.30-09.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Mahallede zaten silah sesini duyduk ama sesin nereden geldiğini bilmiyoruz. Sonra köpeğin bağırma sesi geldi. Bağırma sesini duyduktan sonra köpeğin vurulduğunu zaten direkt anladım. Aşağılara baktım, yoktu. Sonra bir beyefendi vardı, ’Köpek burada, yaralı’ dedi. Polise ve belediyeye haber verdik. Yaklaşık 1-1 buçuk saat sonra köpeği gelip aldılar. Köpek yaralıydı, can çekişiyordu, titriyordu. Bayağı bağırdı, çağırdı. İki omzunda da açık yaraları vardı. Belediye aldı, götürdü. Tedaviye alacaklarını söylediler. Ameliyatın gerekirse Kısırkaya’da yapılacağını belirttiler. Durumunu takip edecekler. İyileştikten sonra buraya geri bırakacaklarını söylediler. Sokak köpeği çok küçük bir köpekti. Zaten sağlıklı bir köpekti. Mahalle sakinleri onu besliyordu, bakıyordu. Çok üzüldük. Kim, neden vurdu, niye vurdu anlamadık. Silah sesinin nereden geldiğine bakındık ama vuran kişiyi bilmiyoruz. Umarım vuran kişi de yakalanır. Nasıl yakalanacak onu da bilmiyorum çünkü sesin nereden geldiği belli değil. Birazcık vicdanı varsa çıksın ortaya, diyecek bir şey yok. Köpeğin durumu cidden çok kötüydü" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.